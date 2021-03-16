Жителя Скиделя будут судить за призывы к агрессии в отношении милиции

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16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Скиделя призывал к агрессивным действиям в отношении милиционеров - расследование уголовного дела завершено. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
С июня по октябрь 2020 года пользователь мессенджера в различных каналах оставлял призывы к агрессивным действиям. Делалось это для возбуждения враждебного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.
Оказалось, что делал это 38-летний житель Скиделя. Мужчина признал вину, но внятно объяснить свой поступок не смог. Сейчас он заключен под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 130 УК (действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни).
Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-