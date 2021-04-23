Жителя Смолевичского района осудили к 3 годам ограничения свободы за смертельный наезд на пешехода

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Смолевичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, по вине которого погиб пешеход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Смертельное ДТП произошло днем 17 декабря 2020 года. Водитель на седельном тягаче DAF с полуприцепом Schmitz ехал в агрогородке Слобода в направлении улицы Красногвардейской. В суде установили, что он мог видеть на тротуарной дорожке справа от проезжей части улицы Центральной пешехода. Однако при повороте направо он не учел габариты своего транспортного средства, выехал на правый по ходу движения тротуар и наехал на 53-летнего мужчину.

Выяснилось, что пешеход хотел перейти дорогу, однако, увидев ехавшую фуру, остался на тротуаре. Выполняя маневр, водитель не заметил мужчину, а также то, как прицепом автомобиля наехал на него: в момент поворота автопоезда пешеход оказался в так называемой мертвой зоне для водителя. О произошедшем водителю сообщил догнавший его очевидец ДТП.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

В суде обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Смолевичского района вынес в отношении водителя обвинительный приговор. В качестве наказания ему назначено 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.-0-