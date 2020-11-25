Жителя Солигорска приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого садовыми ножницами

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района вынес приговор пенсионеру по уголовному делу об убийстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

По информации пресс-службы, обвиняемый, находясь у одного из домов по проезду Парковому в Солигорске, в ссоре, возникшей на почве личных неприязненных отношений со знакомым, умышленно не менее одного раза ударил его рабочей частью садовых ножниц в шею. Мужчина от этого скончался.

Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В пользу супруги и детей потерпевшего будет взыскана денежная компенсация морального вреда в размере Br150 тыс. и материальный ущерб - более Br3,8 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-