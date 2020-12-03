Жителя Солигорска привлекут к уголовной ответственности за оскорбление милиционера в соцсети

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске правоохранители привлекут к уголовной ответственности мужчину за оскорбление сотрудника милиции в соцсети, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Уголовное дело по факту оскорбления в соцсети "Вконтакте" одного из сотрудников Солигорского РОВД возбуждено 18 ноября 2020 года. Администрация одного из сообществ разместила публикацию с фотографией сотрудника патрульно-постовой службы, а 33-летний гражданин добавил к ней в публичном доступе комментарий оскорбительного характера. Эти действия СК квалифицировал по ст.369 УК - публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Через некоторое время комментарий был удален вместе с публикацией", - рассказали в ведомстве.

Оперативники управления по Минской области ГУСБ МВД совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска Солигорского РОВД установили личность гражданина, совершившего преступление. 30 ноября он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Окончательную оценку его действиям даст суд.

Автор оскорбительного комментария, неработающий 34-летний солигорчанин, предстанет перед судом не в первый раз. Ранее два с небольшим года он провел в колонии за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения группой лиц. Кроме того, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте, появление в состоянии алкогольного опьянения и совершение хулиганств.-0-