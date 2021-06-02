Жителя Солигорска случайные гости избили до смерти

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске случайные гости избили горожанина до смерти. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"54-летний солигорчанин по месту жительства угощал спиртным малознакомую 31-летнюю женщину. Вскоре к застолью присоединился ее 42-летний сожитель. Когда спиртное закончилось, между хозяином квартиры и гостями вспыхнула ссора: гости стали настойчиво требовать добавки спиртного, и отказ их не устраивал. Гости в буквальном смысле избили до смерти гостеприимного горожанина и ушли. Безжизненное тело мужчины обнаружил его знакомый, проживающий в том же доме", - рассказали в УВД.

Мужчине были причинены многочисленные травмы, среди которых переломы свода основания черепа, ребер, подъязычной кости, зафиксированы разрывы правой и левой почек.

Особо тяжкое преступление было раскрыто по горячим следам. Еще до того момента, как были получены сведения от экспертов об отпечатках пальцев и иных следах на месте преступления, оперативниками уголовного розыска были задержаны подозреваемые. Получить приметы, а затем и установить роковых гостей удалось благодаря записям всех систем видеонаблюдения, находящихся в районе совершения преступления.

За убийство в отношении обоих подозреваемых следователями возбуждено уголовное дело.-0-