31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Столинского района подозревают в краже саженцев голубики с территории фермерского хозяйства, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Столинский РОВД обратилась глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств района и заявила о пропаже из теплицы 2,6 тыс. саженцев голубики. "Сыщики с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что к краже причастен неработающий 57-летний местный житель. Мужчина дожидался ночи, перелезал через ограждение и собирал "урожай" в мешки. Саженцы выносил порционно в течение месяца", - рассказали в УВД.

Злоумышленник причинил ущерб на сумму более Br3,6 тыс. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.

Аналогичная ситуация произошла в Каменецком районе. На свой дачный участок приехала 38-летняя брестчанка и не обнаружила там 82 саженца клубники.-0-