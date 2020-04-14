Жителя Светлогорска за убийство отчима приговорили к 7 годам колонии

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя райцентра, обвиняемого в убийстве отчима, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

В конце декабря 2019 года фигурант по делу находился в деревне Кастрычник Светлогорского района. Вместе с избранником матери выпивали спиртное, затем в ходе возникшей ссоры стал бить его руками и ногами. Удары приходились по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов. "В какой-то момент нетрезвый мужчина толкнул отчима в сторону печи. Тот ударился о нее, получив тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - сказали в областном суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном убийстве. На основании ч.1 ст.139 УК ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-