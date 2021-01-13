Жителя Толочинского района приговорили к 14 годам колонии за убийство знакомого

13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вступил в силу приговор Витебского областного суда по уголовному делу о жестоком убийстве мужчины в Толочинском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры области Александр Филимонов.

В убийстве обвинялся 22-летний житель агрогородка Друцк. В августе 2020 года ночью в своем доме он распивал алкоголь со знакомым. У них возникла ссора, которая привела к трагедии. Обвиняемый более 50 раз ударил руками, ногами и ножом потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

После убийства сельчанин попытался скрыться с места трагедии. Однако, отойдя от дома около 100 м, упал в канаву из-за сильного опьянения и уснул. Через некоторое время его задержали милиционеры.

Суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его также будут лечить от алкоголизма, в пользу потерпевших (родной сестры и двух дочерей погибшего) мужчина должен выплатить Br24 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Во время судебного заседания он признал свою вину.-0-