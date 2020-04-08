Жителя Ушачей будут судить за мошенничество на Br100 тыс.

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ушачей, который обвиняется в завладении имуществом в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации областной прокуратуры.

Ранее мужчина уже был судим за мошенничество. Тем не менее, с августа 2017-го по август 2019 года он, по информации прокуратуры, совершил еще ряд преступлений. Обвиняемый знакомился с девушками через профильный сайт в интернете, а для большего доверия в некоторых случаях представлялся сотрудником органов внутренних дел.

Под вымышленными предлогами мужчина убеждал девушек передать ему в долг деньги или имущество во временное пользование, оформить кредитные договоры в банковских учреждениях или договоры финансовой аренды (лизинга) в организациях торговли. Ежемесячные платежи обещал уплачивать сам. Кроме того, просил приобрести для него, в том числе за счет заемных средств, мобильные телефоны. При этом изначально он не намеревался возвращать полученные в долг деньги и имущество, а также платить по договорам.

Всего установлено 50 эпизодов мошеннической деятельности. В деле шесть потерпевших из Витебска, Минска, Полоцка, Гродно и Миор, ущерб - более Br100 тыс.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.-0-