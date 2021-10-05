Жителя Ушачей будут судить за убийство с особой жестокостью

5 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в областной суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в г.п.Ушачи. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно материалам дела, ранее неоднократно судимый житель городского поселка в мае вечером во время ссоры, возникшей после совместного употребления спиртных напитков со знакомым, нанес тому руками, ногами и клинком ножа не менее 15 ударов, в том числе в жизненно важные органы. От колото-резаных ран в области грудной клетки гость скончался на месте происшествия.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий жителя Ушачей по п.6 ч.2 ст.139 УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

Обвиняемый остается под стражей.-0-