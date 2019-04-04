Жителя Верхнедвинска будут судить за незаконную добычу двух лосей

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Верхнедвинского района уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконной охоте на лосей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Установлено, что обвиняемый с 1 декабря 2018 года по 9 февраля 2019 года на территории охотничьего хозяйства "Красный Бор" в Верхнедвинском районе без государственного удостоверения на право охоты установил две петли и запрещенным способом добыл два лося. Мужчина разделал на месте тушу одного животного и перенес мясо к себе домой. Своими противоправными действиями житель Верхнедвинска причинил ущерб окружающей среде в особо крупном размере - в сумме Br15,3 тыс.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч.4 ст.282 УК.-0-