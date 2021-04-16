Жителя Витебска задержали за оскорбление высших должностных лиц в соцсети

16 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Задержан витебчанин, оскорблявший в соцсети высших должностных лиц. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 49-летнего неработающего жителя областного центра вышли оперативники витебского управления ГУБОПиК и ГУСБ МВД. Сначала правоохранители обратили внимание на нецензурные выражения мужчины в социальной сети, а затем установили его причастность к преступлениям против порядка управления. "В течение февраля в соцсети "Одноклассники" он оставил оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, судей, председателя Центральной избирательной комиссии и Президента Беларуси. Сам автор пояснил, что свои посты оставлял "под эмоциями" и в содеянном раскаивается", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за оскорбления Президента, судьи и представителя власти. За эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде трех лет ограничения свободы и двух лет лишения свободы.-0-