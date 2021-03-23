Жителя Витебска задержали за расклеивание протестных стикеров

23 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Первомайского РОВД Витебска задержали жителя областного центра, расклеивавшего на машины стикеры протестного толка. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители задержали 34-летнего витебчанина, когда он клеил стикеры протестного содержания на милицейский УАЗ. При этом правонарушителя не остановила даже близость служебного автомобиля к зданию РОВД.

Оперативники ГУБОПиК МВД с коллегами из райотдела милиции нашли у задержанного дымовые шашки, пиротехнику, самодельные ежи для остановки транспорта, протестную символику и атрибутику, баллончики с газом и муляжи гранат. Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к осквернению зданий и сооружений, порче имущества, другим преступлениям и правонарушениям протестной направленности. Как только завершится проверка, материалы передадут следователям.-0-