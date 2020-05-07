Жителя Витебской области будут судить за кражу микроавтобуса

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о краже в крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Находясь в Бресте, 50-летний житель Витебской области 17 марта подобрал ключ к автомобилю "Фольксваген Транспортер" и поехал на нем в сторону Минска. Вскоре пропажу обнаружил владелец микроавтобуса и обратился в милицию. Правоохранители оперативно установили местонахождение транспортного средства. Чтобы остановить водителя, сотрудникам пришлось применить табельное оружие. Задержали его в Логойском районе.

Мужчина пояснил, что работает индивидуальным предпринимателем, на автомобиле оказывает транспортные услуги. В Бресте фигурант ожидал следующего рейса. Заказ отменился, а приятель не разрешил использовать рабочий автомобиль в личных целях. Тогда обвиняемому пришла в голову мысль похитить другую машину и добраться на ней домой. За несколько дней до планируемого выезда в одном из дворов он выбрал микроавтобус.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.205 (кража, совершенная повторно, в крупном размере) УК. Он заключен под стражу. Ранее фигурант шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-