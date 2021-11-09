Жителя Витебской области будут судить за попытку незаконно переместить через границу сигареты и поджог авто

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в областной суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 41-летнего жителя одного из райцентров региона. Мужчина обвиняется в покушении на незаконное перемещение партии сигарет через таможенную границу ЕАЭС, а также уничтожении чужого имущества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела, фигурант в марте 2020 года пытался незаконно переместить 2 тыс. пачек сигарет марки "Фэст" из Беларуси в Литву, но был задержан пограничным отрядом.

А в апреле в ночное время из мести за задержание недалеко от КПП пограничной комендатуры он поджег автомобиль одного из военнослужащих, причинив ущерб в сумме свыше Br8,9 тыс.

Более того, обвиняемый после привлечения в мае 2020 года к административной ответственности за незаконное перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС в июле 2020 года пытался переместить в Литву вне определенных законодательством мест 2 тыс. пачек сигарет марки Minsk city MS. Однако его действия пресекли военнослужащие войсковой части.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-