Жителя Витебской области осудили на 4 года химии за попытку провоза амфетамина через границу

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская транспортная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о попытке провоза психотропных веществ через границу, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Витебской области. В октябре этого года мужчина возвращался из Польши домой на рейсовом автобусе через пункт пропуска "Варшавский мост". Во время таможенного контроля служебная собака обнаружила среди его личных вещей полимерный пакет с порошкообразной субстанцией белого цвета. В ней, как оказалось, было особо опасное психотропное вещество амфетамин.

С санкции прокурора мужчину заключили под стражу. Экспертиза установила, что он употреблял амфетамин и марихуану.

С учетом представленных государственным обвинением доказательств суд Московского района Бреста признал фигуранта виновным по ч.1 ст.328 и ч.2 ст.328-1 (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка психотропных веществ и их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По фактам незаконного ввоза в Беларусь из стран Евросоюза наркотических средств и психотропных веществ в этом году Брестская таможня возбудила 7 уголовных дел.-0-