Жителя Жлобинского района приговорили к году колонии за ложный донос о преступлении

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением в тяжком преступлении, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по ч. 2 ст. 400 УК проходил ранее не судимый 26-летний житель Жлобинского района. В середине августа прошлого года нетрезвый мужчина позвонил с мобильного телефона в отдел внутренних дел Жлобинского райисполкома. "Он заведомо ложно сообщил о том, что сотрудники милиции, находясь в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей, причинили ему телесные повреждения", - пояснили в областном суде. По этому сообщению на место выезжала следственно-оперативная группа.

В судебном заседании мужчина признал вину. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-