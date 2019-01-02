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Жителя Жодино приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство бывшей супруги

Происшествия 02.01.2019 | 15:39
Фото из архива
Фото из архива

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном убийстве с особой жестокостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. В отношении мужчины применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Приговор может быть обжалован и опротестован.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый во время ссоры со своей бывшей женой умышленно нанес ей не менее 22 ударов, в том числе не менее 6 ударов молотком, кулаком и иным твердым тупым предметом в область головы и не менее 16 ударов ножом в области шеи, туловища, верхних конечностей. От тяжких телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Житель Жодино обвиняется в жестоком убийстве бывшей супругиЖитель Жодино обвиняется в жестоком убийстве бывшей супруги
В тот момент, когда женщина выбежала на балкон и кричала о помощи, фигурант нанес ей не менее 16 ударов ножом в жизненно важные органы.

Как сообщалось, утром 4 июня 2018 года в милицию поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов в Жодино слышны крики женщины. Когда правоохранители прибыли на место, они вскрыли входную дверь, на балконе обнаружили тело 66-летней хозяйки с признаками смерти криминального характера.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан находившийся в квартире бывший супруг убитой женщины. В тот момент, когда сотрудники милиции взломали дверь, тот лежал на кровати и смотрел телевизор.

Расследование установило, что в этой квартире обвиняемый проживал с бывшей супругой на протяжении многих лет. Накануне утром она вернулась с дачи, и между ними произошел конфликт из-за денег. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал предъявлять потерпевшей претензии по поводу того, что та забрала часть денег, переданных ему дочерью. В результате ссоры он ее ударил несколько раз в голову молотком. В тот момент, когда женщина выбежала на балкон и кричала о помощи, фигурант нанес ей удары ножом. От множественных ранений она скончалась.-0-

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Теги
Жодино, Минская область, суд, убийство
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