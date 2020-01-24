Жителю Барановичей вместе с песком привезли два артснаряда

Фото УВД Брестского облисполкома
24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на приусадебном участке обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В дежурную часть ГОВД поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Озерной находятся два предмета, напоминающие снаряды. Хозяин домовладения рассказал правоохранителям, что обнаружил боеприпасы в песко-цементной смеси, которую ему привезли для укладки тротуарной плитки.
Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 установили, что это артиллерийские снаряды времен ВОВ. Военнослужащие обследовали участок на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. Снаряды уничтожены.-0-
Фото УВД Брестского облисполкома