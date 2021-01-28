Жителю Борисова за распространение наркотиков грозит до 15 лет лишения свободы

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками борисовского отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержан 31-летний житель Борисова, который через интернет распространял особо опасный психотроп альфа-PVP. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"При обыске в квартире фигуранта обнаружено и изъято расфасованное по полиэтиленовым пакетам кристаллическое вещество белого цвета, являющееся особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, общей массой около 200 г. Там также находились различные приспособления для фасовки наркотических веществ: электронные весы, полимерные пакеты", - рассказали в УВД.

Как впоследствии выяснилось, квартиру борисовчанин снимал специально для противоправной деятельности. Сам же проживал в другой части города, а в арендуемой квартире фасовал наркотик. Сбывал психотропы как на территории районного центра, так и по всей республике путем закладок. На условное место помимо наркотика мужчина клал пустую пачку сигарет, чтобы потенциальному покупателю было легче найти тайник.

По предварительной информации, этим задержанный занимался на протяжении полугода. Сейчас сотрудники милиции устанавливают канал поставки наркотиков, а также круг возможных покупателей.

Житель Борисова помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. -0-