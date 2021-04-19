Жителю Червенского района предъявлено обвинение за оскорбление судьи

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области расследуется уголовное дело об оскорблении судьи. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"В ходе расследования установлено, что 39-летний мужчина в ночь с 2 на 3 марта в одной из деревень Червенского района нанес на забор дома судьи районного суда надпись оскорбительного характера. Еще одну подобную надпись он нанес там же в ночь с 25 на 26 марта. Указанные действия злоумышленника были связаны с деятельностью судьи по осуществлению правосудия. Выявлены и иные факты противоправной деятельности мужчины. Так, в январе-феврале текущего года он разрисовал остановку в той же деревне бело-красно-белой символикой", - рассказали в СК.

Мужчина был задержан сотрудниками милиции. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ст.391 (оскорбление судьи) и по ст.341 (порча имущества) Уголовного кодекса Беларуси.

"В ходе допроса он полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном и пояснил, что на одном из интернет-сайтов прочитал, что судья, проживающая по соседству, выносит несправедливые приговоры участникам протестных акций в стране. Это и послужило причиной нанесения им надписей на заборе ее дома. Также из показаний обвиняемого следует, что он состоял в местном деструктивном чате в Telegram. Мужчина решил обозначить присутствие бело-красно-белого флага в Червенском районе, разрисовав остановку в своей деревне", - добавили в ведомстве.

Следователем допрошены свидетели, проведены осмотры компьютерной техники. Назначено проведение лингвистической, дактилоскопической, почерковедческой и ряда иных экспертиз. К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства. Расследование продолжается.-0-