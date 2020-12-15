Жителю Городка дали 1,5 года колонии за угрозы и оскорбление милиционера

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Городокского района огласил сегодня приговор по уголовному делу в отношении жителя райцентра, который обвинялся в угрозах и оскорблении сотрудника правоохранительных органов, сообщил БЕЛТА прокурор района Евгений Авцин.

33-летний уроженец Городка обвинялся по двум статьям - ст.365 (воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы оглашением сведений, которые он желает сохранить в тайне) и ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК. По версии следствия, ночью 22 августа мужчина оставил в одном из Telegram-каналов комментарии, в которых оскорблял сотрудника милиции и угрожал огласить личные данные о нем и его родственниках.

Суд приговорил обвиняемого к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Мужчина моральный вред возместил в добровольном порядке до суда, признал вину и раскаялся.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-