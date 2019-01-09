Жителю Гродненской области присудили исправительные работы за попытку дачи взятки таможеннику

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителю Гродненской области вынесен приговор за попытку дачи незаконного вознаграждения должностному лицу. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Решение вынес суд Вороновского района. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 20% из заработной платы.

Инцидент произошел в октябре 2018 года в пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, мужчина пытался положить в карман таможенника иностранную валюту. Сотрудник таможни пресек попытку дачи взятки.-0-