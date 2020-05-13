13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Гродно вернули забытый на автовокзале кошелек с Br3 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел днем 12 мая. Мужчина 1985 года рождения, находясь на автовокзале, положил на скамейку возле кафе кошелек с банковской картой и деньгами. Забыв об этом, он уехал домой. Отсутствие кошелька заметил только в такси. Об утере гродненец сообщил в милицию и вернулся на вокзал. Не обнаружив пропажи, он обратился в кассы.

Как стало известно, случайный прохожий заметил кошелек, нашел внутри крупную сумму денег и передал его сотрудникам автовокзала.-0-