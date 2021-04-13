Жителю Ивацевичского района зажало ноги фрезой мотоблока

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе спасатели помогли мужчине, ноги которого оказались зажаты фрезой мотоблока, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел 12 апреля. Около 11.50 в РОЧС позвонила медработник и рассказала, что в агрогородке Воля мужчина культивировал приусадебный участок и его ноги зажало фрезой мотоблока. На место происшествия приехали два отделения пожарной аварийно-спасательной части №1. С пострадавшим работала бригада скорой медпомощи, он был в сознании. Трое спасателей зафиксировали мотоблок и фрезу. Их коллега при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента снял с вала фрезу, а затем поочередно удалил ножи и роторную ось.

Пострадавшим оказался мужчина 1976 года рождения. С травмами его госпитализировали.-0-