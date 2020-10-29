Жителю Крупского района грозит до 3 лет лишения свободы за избиение незнакомого мужчины

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До трех лет лишения свободы грозит жителю Крупского района за избиение незнакомого мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома. На днях в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД в полночь поступил звонок от жителя деревни Зачистье. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина ворвался к нему в дом, ударил кулаком в лицо и скрылся. "На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В течение нескольких часов сотрудники милиции нашли и задержали хулигана. Им оказался неработающий 28-летний житель деревни Холопеничи Крупского района. Как выяснили правоохранители, фигурант неслучайно оказался в этом доме. Правда, он перепутал двери и по ошибке зашел не к тому человеку", - рассказали в УВД. Еще в начале месяца сосед потерпевшего отдал подозреваемому свою машину для ремонта. Тот обязался ее починить и вернуть в кратчайшие сроки. Однако выполнять взятые на себя обязательства не спешил: автомобиль загнал к себе в деревню и оставил на хранение. Владелец звонил приятелю и интересовался судьбой транспортного средства. В ответ - лишь обещания. Так продолжалось несколько недель, потом просьбы перешли в более настойчивую форму. "Видимо, последнему частые звонки надоели и он решил приехать в деревню поговорить. Разговора не получилось, мужчина перепутал двери. И вместо дома приятеля заглянул в дом его соседа и без разбора нанес ему удар. К слову, в момент совершения преступления фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в УВД. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК. Ему грозит до трех лет лишения свободы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!