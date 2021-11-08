Жителю Лиды грозит до 4 лет лишения свободы за искажение данных в командировочных листах

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидчанин искажал данные в командировочных листах. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"В отношении 34-летнего жителя Лиды возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение или растрата имущества лицом, которому оно вверено) УК, - рассказали в УВД. - В течение трех лет мужчина занимал должность заместителя директора одной из крупнейших организаций города. Ему приходилось часто ездить в командировки, благодаря чему мужчина попытался получить дополнительный доход, применив известную схему: количество дней, указанных в командировке, не соответствовало реальному положению дел. Так, предприимчивый лидчанин подписывал документ на пять дней, а сам возвращался через три".

За три года мужчина присвоил Br820. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Кроме того, санкции статьи предусматривают лишение права заниматься определенной деятельностью.-0-