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09 июня 2020, 11:48

Жителю Молодечно поход в магазин обошелся в Br810: он нарушил правила самоизоляции

Фото Молодечненского РОВД
Фото Молодечненского РОВД
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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поход в магазин жителю Молодечно обошелся в Br810, он нарушил правила самоизоляции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В Молодечненском районе мобильные группы милиции продолжают ежедневно проверять, соблюдают ли граждане самоизоляцию. За все время правоохранители проверили порядка 1,1 тыс. местных жителей. В УВД напомнили, что лицам, находящимся на 14-дневном карантине, запрещено покидать дом или квартиру. Согласно требованиям, выходить разрешается только в ближайший магазин либо аптеку и вынести мусор. При этом граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты, контакты с другими людьми не допускаются. За нарушение режима самоизолированным грозит административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин.

В Молодечненском районе подобные случаи единичны. Как показывают рейды, люди добросовестно относятся к предписанным правилам поведения, понимая важность ограничительного режима и заботясь не только о своей жизни и здоровье, но и благосостоянии окружающих.

Однако на прошлой неделе список нарушителей (на тот момент в нем числилось лишь два человека) пополнил 57-летний мужчина. Когда сотрудники милиции приехали с проверкой, его по месту жительства не оказалось. Спустя пару минут горожанин вернулся домой, пояснив правоохранителям, что был в ближайшем магазине. При этом на нем не было медицинской маски и перчаток. Мужчина утверждал, что в магазине использовал защитные средства. Сотрудники милиции провели проверку, изучили записи с камер видеонаблюдения. Было установлено, что он действительно посещал ближайший магазин, но средства индивидуальной защиты отсутствовали. Лишь после этого нарушитель сознался в содеянном. Был составлен административный протокол по статье 23.4 КоАП. По решению суда он должен выплатить штраф в размере 30 базовых величин (одна БВ составляет сегодня Br27).

Штраф за нарушение самоизоляции в Br810 заплатит и 34-летний горожанин. Мужчина вернулся домой из России, ему был предписан 14-дневный карантин. Во время мониторинга сотрудники милиции установили, что он без уважительной причины покинул место самоизоляции и не выходил на связь. В течение дежурных суток правоохранители обнаружили мужчину, свободно передвигавшегося по городу. В отношении нарушителя был составлен протокол. Суд назначил ему наказание в размере 30 базовых величин.-0-

Фото Молодечненского РОВД

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