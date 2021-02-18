18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Молодечно за кражу спиртного из магазина грозит до 4 лет лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел около полуночи в супермаркете, расположенном по улице Космонавтов в Молодечно. "Как выяснили правоохранители, в магазин вошел неизвестный мужчина и попытался пробраться к прилавку с алкогольной продукцией, расположенному за спиной кассира. Работницу смутило неадекватное поведение посетителя - она сделала ему замечание. После чего мужчина пошел дальше по торговому залу и, прихватив со стеллажа литровую бутылку слабоалкогольного напитка, быстро направился к выходу мимо кассы, причем неоплаченный товар он держал в руках. Одна из работниц торгового объекта кинулась следом, догнав злоумышленника у самых дверей, попыталась остановить его, однако мужчине удалось скрыться. В этот момент другой продавец нажала тревожную кнопку. Противоправные действия фигуранта зафиксировала камера видеонаблюдения", - рассказали в УВД.

Спустя час в одном из близлежащих дворов по приметам подозреваемый был задержан сотрудниками Департамента охраны и патрульно-постовой службы милиции. Им оказался 31-летний житель Молодечно, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи. Мужчину доставили для разбирательства в райотдел милиции. Медицинское освидетельствование показало, что он был сильно пьян - 2,4 промилле алкоголя.

Как пояснил сам задержанный, похищенный напиток он выпил, а бутылку выбросил. Действиям подозреваемого следователи дали правовую оценку - возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 (грабеж) УК. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.-0-