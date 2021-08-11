Жителю Осиповичей вынесли приговор за публичное оскорбление правоохранителей

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Осиповичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

В ходе судебного следствия установлено, что молодой человек 26 января 2021 года в Осиповичах с использованием мобильного телефона создал открытый для общего доступа Telegram-канал. В нем он разместил фотоизображения семерых сотрудников Осиповичского РОВД и оскорбительный комментарий.

Обвиняемый вину не признал и не согласился, что название созданного им Telegram-канала и комментарий носят оскорбительный характер.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Осиповичского района постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК житель Осиповичей осужден к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Одновременно по приговору с обвиняемого в пользу потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда в общей сумме Br2,2 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-