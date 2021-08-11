Жителю Осиповичей вынесли приговор за публичное оскорбление правоохранителей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 11 августа 2021
Минск Ясно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:43 В лесах Пуховичского и Пружанского районов потерялись два пенсионера - их нашли спасатели Происшествия
16:28 К 55-летию Чебурашки выпустят парфюм Калейдоскоп
16:24 ВОЗ объявила о проведении испытаний трех потенциальных препаратов для лечения COVID-19 В мире
16:22 Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске Общество
16:20 Литва играет с огнем в вопросе Тайваня - "Синьхуа" В мире
16:12 КГК Могилевской области ведет мониторинг уборки урожая Регионы
16:04 Участница "Большого разговора": есть уверенность в том, что мы справимся со всеми вызовами Общество
16:02 В Гродненской области следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП Происшествия
16:01 В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники Общество
16:00 Строительство радиологического корпуса в Могилевском онкодиспансере планируют закончить в этом году Регионы
15:56 Белорусские парламентарии встретились с родственниками погибших в войну депутатов Общество
15:44 В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт" Общество
15:42 Народного артиста России Владимира Стеклова выписали из больницы В мире
15:41 Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске Политика
15:39 Жителю Осиповичей вынесли приговор за публичное оскорбление правоохранителей Происшествия
15:34 Трое жителей Чечерска подозреваются в разжигании социальной вражды Происшествия
15:28 В Китае запретят исполнять в караоке треки с вредоносным содержанием В мире
15:23 На учении с Гродненской погрангруппой отработано уничтожение группы вооруженных нарушителей границы Регионы
15:17 Полезные советы. О чем взрослые люди хотели бы предупредить себя же в 15 лет  Ссылки на БелТА Плюс
15:16 Число погибших в результате пожаров в Алжире увеличилось до 65 В мире
15:13 В Могилевском институте МВД началась подготовка новобранцев Регионы
15:09 Более 30 человек оказались под завалами из-за схода оползня в Индии В мире
15:02 Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в Беларусь Общество
15:00 Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада - Шпаковский Общество
14:57 Места в белорусских санаториях забронированы до октябрьских заездов Общество
14:46 Минпром и концерны разработают отраслевые программы для оценки качества продукции Экономика
14:38 Правительство Литвы одобрило введение ограничений для непривитых жителей В мире
14:37 Участковые инспекторы Минской области проводят прием граждан Регионы
14:32 Брестская область собрала 1 млн т зерна Регионы
14:30 В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
11 августа 2021, 15:39

Жителю Осиповичей вынесли приговор за публичное оскорбление правоохранителей

Фото из архива
Фото из архива

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Осиповичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

В ходе судебного следствия установлено, что молодой человек 26 января 2021 года в Осиповичах с использованием мобильного телефона создал открытый для общего доступа Telegram-канал. В нем он разместил фотоизображения семерых сотрудников Осиповичского РОВД и оскорбительный комментарий.

Обвиняемый вину не признал и не согласился, что название созданного им Telegram-канала и комментарий носят оскорбительный характер.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Осиповичского района постановил обвинительный приговор. На основании ст.369 УК житель Осиповичей осужден к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Одновременно по приговору с обвиняемого в пользу потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда в общей сумме Br2,2 тыс.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область Осиповичи прокуратура суд
Новости рубрики Происшествия
В лесах Пуховичского и Пружанского районов потерялись два пенсионера - их нашли спасатели
Фото СК В Гродненской области следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП
Фото из архива Трое жителей Чечерска подозреваются в разжигании социальной вражды
Фото из архива Сообщения еще нескольких чатов и каналов Telegram признаны экстремистскими
Фото из архива В Чаусах милиционеры со стрельбой задержали пьяного мужчину, угрожавшего жителям топором
Фото УВД Гомельского облисполкома В Буда-Кошелевском районе напарники выращивали коноплю
Главное
Фото из архива Беларусь в долгу не останется - Лукашенко поручил выработать меры в ответ на очередные санкции Запада
Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
Проект изменений в Конституцию будет доработан и до 1 сентября внесен Президенту - Миклашевич
Коммерческая недвижимость в Minsk World  перспективно, эффективно, надежно!
Топ-новости
Лукашенко поручил наградить врачей, спасших мальчиков Романа и Вадима с сильными ожогами
Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич
Беларусь вместе с союзниками успешно противостоит санкциям Запада - Шпаковский
В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот
Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске
На учении с Гродненской погрангруппой отработано уничтожение группы вооруженных нарушителей границы
В Беларуси и России расширят взаимную практику использования платежных систем "Мир" и "Белкарт"
Беларусь требует от Бельгии провести расследование хулиганского акта с поджогом посольства
Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в Беларусь
Состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировано
В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники
Придание ВНС конституционного статуса поможет исключить путь шоковой терапии в будущем - мнение
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Годовой план капремонта жилых домов выполнен на 33%
За сутки в Беларуси зарегистрированы 966 пациентов с COVID-19, выписаны 1062
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.