Жителю Полоцка дали 20 лет колонии за убийство знакомого

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор в отношении жителя Полоцка, который с особой жестокостью убил знакомого, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.

Трагедия произошла 2 ноября 2019 года. Мужчины возвращались из магазина, и между ними произошла ссора. Во время конфликта 48-летний полочанин избил знакомого ногами, руками и неустановленным предметом. От полученных травм мужчина скончался. Обвиняемый отнес тело в сарай, где оно пролежало несколько недель. После этого закопал труп во дворе дома, с хозяйкой которого мужчины сожительствовали.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-