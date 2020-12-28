Жителю Шумилинского района дали 15 лет колонии за убийство знакомого

28 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор по уголовному дело о жестоком убийстве мужчины в одной из деревень Шумилинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры области Анна Тылец.

Трагедия произошла летом этого года. Двое знакомых распивали спиртное на улице. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который привел к смерти одного из них. Мотив и другие подробности инцидента обвиняемый не смог рассказать, так как был настолько пьян, что ничего не помнит. Эксперты установили, что мужчина нанес приятелю свыше 40 ударов ножом, ногами, руками и палкой. Пострадавший от полученных травм скончался.

За совершенное убийство мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-