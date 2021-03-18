Жителю Солигорска вынесен приговор за сопротивление милиционерам

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор жителю Солигорска за сопротивление патрульным милиционерам. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел днем 17 января, когда наряд патрульно-постовой службы милиции Солигорского РОВД прибыл на ул.Козлова по сообщению о неадекватном поведении мужчины. На месте сотрудники застали 27-летнего местного жителя с открытой бутылкой водки: тот кричал, матерился и жестикулировал перед прохожим с ребенком. Заметив патрульных, мужчина попытался скрыться, а затем оттолкнул и ударил кулаком в грудь пытавшегося остановить его милиционера. В служебном автомобиле нарушитель ударил ногой в плечо и напарника", - рассказали в МВД.

По факту сопротивления сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, следователи возбудили уголовное дело.

Суд Солигорского района 17 марта признал обвиняемого виновным и приговорил к 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также обязал выплатить по Br2 тыс. правоохранителям. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Известно, что денежную компенсацию патрульные направят на благотворительность.

Осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков несовершеннолетнему и к административной за участие в протесте.-0-