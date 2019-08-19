Жителю Витебска грозит срок за незаконную охоту на кабана

19 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Витебска стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной охоты, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В охотничьих угодьях вблизи деревни Задорожье Сенненского района 50-летний житель областного центра незаконно добыл кабана. Охотника задержала рейдовая группа, когда он волок тушу убитого животного.

"Следователи допросили мужчину и свидетелей. Осмотрены предметы, которые признаны вещественными доказательствами. Также к материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз. Проведены очные ставки. Собран характеризующий материал в отношении обвиняемого. На его имущество наложен арест", - отметила Оксана Лазько.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере). Ущерб, причиненный окружающей среде, в сумме более Br3 тыс. фигурант дела возместил в полном объеме.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-