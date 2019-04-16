Жительница Барановичей 20 лет назад закопала новорожденного ребенка

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения останков новорожденного ребенка, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В оперативно-дежурную часть Барановичского ГОВД сегодня ночью позвонил 35-летний мужчина. Он рассказал, что во время беседы с сестрой узнал, что когда-то во дворе его дома их родственница (жительница Барановичей 1967 года рождения) закопала новорожденного ребенка. По названному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В месте, указанном заявителем, правоохранители обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили мать ребенка. Оперативникам она рассказала, что более 20 лет назад в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на земельном участке родственников", - добавили в УВД облисполкома.

Проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-