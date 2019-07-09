Жительница Барановичей обнаружила в гараже умершего супруга ящик с боеприпасами

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Барановичей добровольно сдала в милицию обнаруженные ею в гараже покойного мужа оружие и боеприпасы, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Супруг 55-летней горожанки умер более месяца назад. Женщина решила навести порядок в его гараже. Там она обнаружила ящик с боеприпасами и сообщила о находке в ГОВД. Во время осмотра помещения правоохранители нашли четыре пистолета - два пневматических, сигнальный и сувенирный, гладкоствольное охотничье ружье, а также более 70 патронов и гильзы различного калибра.

По факту проводится проверка. Назначена баллистическая экспертиза, которая определит пригодность оружия и боеприпасов для стрельбы.-0-