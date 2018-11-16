Жительница Барановичей похитила с кладбища проданные клиентке могильные плиты

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Барановичей похитила с кладбища две надгробные плиты, которые продала пожилой клиентке, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В милицию обратилась 81-летняя жительница Барановичей. Правоохранителям она рассказала, что с могилы ее родственников на кладбище вблизи агрогородка Русино в промежутке между 4 и 15 октября пропали две мраморные надгробные плиты. Причиненный ущерб пенсионерка оценила в Br400. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила барановичанка 1972 года рождения. Женщина трудится бухгалтером.

"Фигурантка дважды перепродала плиты. По просьбе пенсионерки они были привезены на кладбище, продавец пообещал установить конструкции, но не сдержал слово. В это время поступил заказ от другого клиента, которому товар перепродали", - отметил Сергей Дученко.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-