Жительница Барановичей пыталась незаконно ввезти в Беларусь мясную продукцию в топливном баке

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Барановичей пыталась незаконно ввезти в Беларусь 44 кг готовой мясной продукции и 17 упаковок со сменными кассетами для бритья в топливном баке, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

По информации комитета, 49-летняя белоруска возвращалась в страну из Польши на своем автомобиле. Для пересечения границы она выбрала зеленый коридор, подтверждая таким образом отсутствие у нее товаров, подлежащих декларированию. "В салон легковушки она действительно поместила лишь продукты питания, не превышающие установленные нормы ввоза. А вот коммерческую партию мяса и упаковки со сменными кассетами для бритья спрятала в топливном баке. К слову, эта женщина за последний месяц пересекала границу по несколько раз на неделю", - отметили специалисты ведомства.

По предварительной оценке, общая стоимость сокрытых товаров составила Br1,3 тыс.

Брестской таможней начат административный процесс. В действиях гражданки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1 КоАП. Транспортное средство изъято до решения суда.-0-