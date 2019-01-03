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Жительница Барановичей убила знакомого

Происшествия 03.01.2019 | 18:41
Фото из архива
Фото из архива

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Барановичей ударила ножом в шею знакомого - мужчина умер на месте происшествия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 3 января около двух часов ночи в одной из квартир многоэтажного жилого дома. В гости к 37-летней женщине зашел ее знакомый 31-летний местный житель. Пара употребляла спиртные напитки. В какой-то момент между хозяйкой жилища и ее гостем произошел конфликт. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в шею. Удар оказался смертельным. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) УК. Подозреваемая задержана. Правоохранители проводят неотложные следственные действия, назначены экспертизы.-0-

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Теги
Барановичи, Брестская область, Следственный комитет, убийство
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