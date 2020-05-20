Жительница Барановичей во время прогулки по лесу обнаружила артснаряд

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Барановичей во время прогулки обнаружила артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел вблизи трассы Барановичи - Ляховичи. Женщина обратила внимание на металлический предмет, напоминающий военный снаряд, и сообщила об этом в милицию. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Ляховичского РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты определили, что это артиллерийский снаряд времен минувшей войны. Потенциально опасную территорию перекрыли и обследовали ее на предмет других взрывных устройств. Больше боеприпасов не обнаружено. Снаряд уничтожен.

В УВД напомнили: в случае обнаружения сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-