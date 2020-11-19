Жительница Барановичей за $200 обещала содействие в оформлении инвалидности

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительницу Барановичей привлекут к уголовной ответственности за подстрекательство к даче взятки, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский ГОВД обратилась 41-летняя жительница района. В августе ее мать, находясь на лечении в больнице, познакомилась с 50-летней женщиной, которая работает медсестрой в одной из больниц в Минске. Она предложила содействие в оформлении I группы инвалидности пожилой женщине, попросив $200, которые, по ее словам, необходимо будет заплатить компетентным лицам.

Требуемая сумма фигурантке была передана. Однако прошло время, а вопрос не решался. В октябре пострадавшая обратилась в милицию. Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Барановичского ГОВД "заботливая" медсестра призналась, что валюту никому не передавала, а оставила себе.

Деньги возвращены владелице. Следователи дали правовую оценку действиям медработника. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.-0-