Жительница Барановичского района сдала 600 кг чужого металлолома

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 4 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:55 В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать здание правительства В мире
10:52 При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли 2 человека В мире
10:51 Житель Барановичского района осужден за незаконную охоту Происшествия
10:47 Число нелегальных мигрантов растет в США В мире
10:46 Американки и сербки вышли в полуфинал баскетбольного олимпийского турнира Спорт
10:43 ФОТОФАКТ: Бронзовый призер Олимпиады в Токио Максим Недосеков вернулся в Минск Спорт
10:40 Ученые обнаружили цветок, который может вылечить от COVID-19 В мире
10:38 В Славгородском районе раскрыта кража 33 рулонов сенажа Происшествия
10:38 БУТБ открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли Беларуси и Пакистана - посол Экономика
10:35 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси Общество
10:34 В Чехии при столкновении двух поездов пострадали не менее 50 человек В мире
10:33 Кубинский боксер Арлен Лопес победил на Играх в весовой категории 81 кг Спорт
10:28 Австралийские яхтсмены Белчер и Райан стали олимпийскими чемпионами в классе 470 Спорт
10:19 Белорусские аграрии намолотили более 3,7 млн т зерна Экономика
10:18 Площадь лесного пожара возле села в Якутии увеличилась за сутки в 8 раз В мире
10:17 О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси Президент
10:16 Максим Недосеков прилетел в Беларусь. Как бронзового призера Игр в Токио-2020 встречают на родине – прямое включение Спорт
10:13 Жительница Барановичского района сдала 600 кг чужого металлолома Происшествия
10:13 Вопросы поддержки фермерских хозяйств преобладали на приеме граждан у Соловья в Гомеле Регионы
10:10 ГПК подтверждает информацию о гибели мигранта на белорусско-литовской границе Происшествия
10:04 В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом Происшествия
10:03 ФОТОФАКТ: Шанхайский астрономический музей Калейдоскоп
10:00 В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара Общество
09:50 ФОТОФАКТ: Баскетболистки сборной Америки вышли в полуфинал турнира в Токио Спорт
09:45 Брестчанин получил 2 года ограничения свободы за ремонт личного авто за счет предприятия Происшествия
09:41 Белоруска Ирина Курочкина вышла в полуфинал Олимпиады Спорт
09:37 ГАИ Минска рассказала о местах контроля скорости мобильными датчиками Регионы
09:25 ГАИ Минска усилит контроль за пешеходами Регионы
09:25 Жительница Смолевичского района похитила у знакомого $5900 Происшествия
09:22 Температура воздуха в Беларуси в июле была на 4,1 градуса выше нормы Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
04 августа 2021, 10:13

Жительница Барановичского района сдала 600 кг чужого металлолома

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сельчанка в Барановичском районе сдала 600 кг чужого металлолома - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский РОВД обратился местный житель с заявлением о том, что с его земельного участка пропал металлолом. По словам мужчины, участок куплен для строительства дома, но так как работы еще не начались, появлялся он там не ежедневно. В один из приездов владелец участка обнаружил отсутствие сложенного металла.

Оперативники установили, что к произошедшему причастна 41-летняя жительница соседнего населенного пункта. Узнав о металлоломе, сельчанка в течение пяти дней с помощью тачки перевезла его на другой участок в той же деревне. Затем по ее просьбе знакомый на своем автомобиле отвез вторсырье в Барановичи в пункт приема лома и отходов цветных металлов. В итоге женщина сдала 600 кг металлолома на сумму около Br350. Вырученные деньги она потратила на собственные нужды.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантки и возбудили уголовное дело за кражу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Барановичи кража
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Житель Барановичского района осужден за незаконную охоту
Фото из архива СК В Славгородском районе раскрыта кража 33 рулонов сенажа
ГПК подтверждает информацию о гибели мигранта на белорусско-литовской границе
Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома В Чаусском районе грузовик врезался в трактор с прицепом
Фото из архива Брестчанин получил 2 года ограничения свободы за ремонт личного авто за счет предприятия
Фото ГУВД Мингорисполкома Жительница Смолевичского района похитила у знакомого $5900
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси
Белорусские аграрии намолотили более 3,7 млн т зерна
Получи 2000 рублей за креатив! Конкурс Minsk World продолжает принимать заявки!
Топ-новости
Картина дня: работа школьных базаров, встреча олимпийского чемпиона и ЗОЖ для крепкого иммунитета
ГПК подтверждает информацию о гибели мигранта на белорусско-литовской границе
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси
Отношение белорусов к протестам и санкциям - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
БУТБ открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли Беларуси и Пакистана - посол
Белоруска Ирина Курочкина вышла в полуфинал Олимпиады
Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021"
Температура воздуха в Беларуси в июле была на 4,1 градуса выше нормы
Ольга Худенко вышла в полуфинал Олимпиады в гонках байдарок на 500 м
В Беларуси ответили на обвинения в создании миграционного кризиса на границе с Литвой
За сутки в Беларуси зарегистрирован 581 пациент с COVID-19, выписаны 419
Белорусские копьеметатели Павел Мелешко и Алексей Котковец прошли квалификацию ОИ
Кухарев и посол Китая обсудили сотрудничество Минска с городами КНР
Жатва в стране может быть завершена за 12-13 погожих дней - Крупко
Бранцевич: создан пошаговый алгоритм для финоздоровления предприятий
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.