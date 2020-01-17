Жительница Березовского района украла собранные на лечение сестры деньги

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. У жителя Ивацевичей свояченица украла крупную сумму денег, предназначавшихся на лечение, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз

Неработающая жительница Березовского района 2001 года рождения некоторое время гостила у своей сестры и узнала, где ее сожитель хранит деньги. Мужчина копил на лечение женщины. Обнаружив пропажу, он не сразу обратился в милицию. Девушка созналась в краже денег и обещала вернуть всю сумму. Спустя время глава семьи понял, что денег не получит, и позвонил правоохранителям.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что девушка брала деньги из тайника в течение двух месяцев. За это время присвоила $1,9 тыс. и 200 евро. Деньги потратила на собственные нужды.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантки. Ранее она уже была судима за кражу.-0-