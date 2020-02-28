Жительница Брестского района хранила на подворье противотанковое ружье

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе правоохранители нашли противотанковое ружье времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

С января на территории республики проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Во время разъяснительной беседы с жителями деревни Грушевка об опасности, которую таит в себе незаконное хранение оружия, к сотруднику милиции с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на ее подворье закопан раритетный экземпляр ружья.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в тайнике противотанковое ружье времен Великой Отечественной войны. Огнестрельное ручное оружие предназначалось для поражения танков противника, бронированной и небронированной техники, а также живой силы в оборонительных сооружениях различного типа, в том числе на довольно значительном расстоянии.

Правоохранители напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие или боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Неучтенное оружие можно сдать в Московский РОВД Бреста. По вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов нужно обращаться по телефонам: 8 (162) 25 57 48 или 102 (в выходные и нерабочие дни).-0-