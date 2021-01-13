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13 января 2021, 12:38

Жительница Брестской области предъявила в автобусе поддельное удостоверение инвалида

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Брестской области попалась в общественном транспорте с поддельным удостоверением инвалида, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Случай произошел в Пинске. В один из маршрутных автобусов зашли контролеры. 60-летняя пассажирка предъявила им удостоверение инвалида II группы на свое имя, дающее право на бесплатный проезд. Подлинность документа вызвала у проверяющих сомнения. Женщину попросили выйти из автобуса. Чтобы разобраться в ситуации, контролер вызвал сотрудников органов внутренних дел. Прибывшие правоохранители изъяли удостоверение и направили его в Пинский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения технической экспертизы документа.

Согласно заключению эксперта, бланк представленного удостоверения инвалида изготовлен не предприятием, которое производит продукцию подобного рода. Реквизиты бланка выполнены способом струйной печати. На нем отсутствовали элементы красочных изображений, средства защиты и необходимые типографские данные.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Женщине могут грозить общественные работы, или штраф, или ограничение свободы на срок до двух лет.-0-

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