27 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жительница Чашников после общения с интернет-мошенниками лишилась денег с карты, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В одной из социальных сетей женщине предложили стать участницей виртуальных торгов и заработать на этом хорошие деньги. После некоторых колебаний 36-летняя бухгалтер согласилась стать частью команды интернет-брокеров. Вступительный взнос за участие в перспективном проекте составил Br300. Чтобы его легко внести, женщину попросили передать реквизиты своей банковской карты, что она и сделала. Буквально сразу же с ее счета была списана вся сумма, находившаяся на карте. Женщина возмутилась, но собеседники поспешили ее успокоить. Мошенники заверили, что деньги скоро вернуться, а пока, если можно, они воспользуются для оплаты другой картой. Потерпевшая сообщила реквизиты еще одной карты и с нее также моментально исчезли все средства. Более того, злоумышленники оформили на оба счета онлайн-кредиты по Br5 тыс. Таким образом они завладели суммой более чем в Br13 тыс.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с участившимися случаями хищения денежных средств с банковских карт УВД Витебского облисполкома предупреждает: не переходите по ссылкам, полученным от незнакомых людей. Как правило, они ведут на сайты, предназначенные для завладения реквизитами банковских карт. Никому не сообщайте номер и трехзначный код на обороте вашей банковской карты, а также коды СМС-сообщений.-0-