3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Чаусского района незаконно получала пособие на ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Жительница района 2 апреля 2018 года оформила в управлении по труду, занятости и социальной защите Чаусского райисполкома право на получение пособия по уходу за ребенком до трех лет. При подаче документов ее письменно и под роспись предупредили о том, что в случае выезда ребенка за пределы республики на срок более двух месяцев она в течение пяти дней должна проинформировать об этом управление. Выплата пособия приостанавливается до возвращения в страну.

Тем менее женщина после привлечения ее супруга к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Могилеве 4 декабря 2020 года вместе с мужем и ребенком покинула территорию Беларуси и переехала на постоянное место жительства в Польшу. Управлению по труду, занятости и социальной защите Чаусского райисполкома об этом не сообщили.

В итоге женщина с 4 декабря 2020 года до 7 февраля 2021-го - даты достижения ребенком трехлетнего возраста - противоправно получила из средств Фонда социальной защиты населения пособие на общую сумму более Br970.

Деньги были зачислены на карт-счет женщины в белорусском банке и затем использованы в иностранном государстве на цели, не связанные с воспитанием и содержанием ребенка: проезд в автомобилях такси, посещение развлекательных заведений, подписка на интернет-ресурсы, в том числе признанные экстремистскими.

По результатам проверки Чаусский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении женщины уголовное дело о мошенничестве по ч.1 ст.209 УК.

Кроме того, при изучении документации управления по труду, занятости и социальной защите Чаусского райисполкома выявлен еще один факт выезда получателя пособия на ребенка в иностранное государство на срок более 6 месяцев. Проводится проверка обстоятельств получения и расходования сумм государственного пособия.

В прокуратуре добавили, что эти факты выявлены по итогам проверки законности получения жителями района выплачиваемых государством пособий на содержание несовершеннолетних детей, которая проводилась совместно с сотрудниками Чаусского РОВД.-0-