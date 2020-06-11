11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Чечерска по фото чужих паспортов оформляла рассрочку на гаджеты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

Преступную схему организовала 24-летняя женщина. По чужим паспортам она приобретала в рассрочку мобильные телефоны в салоне сотовой связи. Затем по заниженным ценам продавала гаджеты в интернете.

Установлено семь пострадавших. Это близкие девушки и жители деревень неподалеку - те, которым она иногда помогала по хозяйству или заходила в гости.

"Подозреваемая начала обманывать людей в мае прошлого года. Бывая в гостях, фотографировала страницы паспорта, лежавшего на видном месте. Эти снимки использовала при оформлении рассрочки платежей. Ей помогала знакомая работница салона сотовой связи, которая соглашалась заключать договоры по копиям чужих документов", - рассказали в Чечерском РОВД.

Полученные от продажи гаджетов деньги подозреваемая тратила на развлечения и своих детей. Женщину вычислили, когда жители района стали обращаться в милицию с просьбой разобраться в происхождении предъявленных им необоснованных платежей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Фигурантка ранее не судима. Однако выявлена еще одна совместная афера женщины и работницы салона сотовой связи. "Подруги оформили рассрочку на телефон под видом заключения договора на покупку сим-карты. На этот раз жертвой стала знакомая подследственной", - уточнили в МВД. По данному факту проводится проверка.-0-