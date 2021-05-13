13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Дзержинска позвонила в милицию и оскорбила офицера - возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Телефонный разговор с оперативным дежурным Дзержинского РОВД состоялся утром 23 января. Звонившая спросила, работал ли в тот день сотрудник одного из подразделений, после чего начала оскорблять его, в том числе используя ненормативную лексику, унижающую честь и достоинство правоохранителя. Установлено, что 55-летняя жительница райцентра негативно высказалась о милиционере в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Следователи дали правовую оценку действиям женщины и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Известно, что подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности.

С начала года по материалам минского областного управления ГУСБ возбуждено более 60 уголовных дел, потерпевшими по которым признаны сотрудники милиции Минщины. Установлены личности 28 человек, допустивших оскорбительные комментарии в адрес представителей власти, в отношении 11 из них судом уже вынесены обвинительные приговоры.-0-