20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Дзержинска в Telegram-канале призывала выходить на улицы и оказывать сопротивление ОМОНу. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники милиции выявили 35-летнюю жительницу Дзержинска, которая в Telegram-канале "Беседы беларуской революции" активно призывала подписчиков прекратить общение в чатах и выйти на улицы "бороться за Родину". В частности, зарегистрированная под ником Kati женщина написала в чате, что уже вышла на улицу, чем хотела пристыдить мужчин. В своих постах она призывала к активным действиям: "воровать сотрудников милиции, вывозить их в лес, привязывать к деревьям и оставлять", - рассказали в МВД.

После событий 14 июля в Минске женщина предложила выходить на улицы для массовых протестов, создавать заторы на дорогах, "отбивать своих у "ментов" и применять "сцепку" для противодействия задержанию правонарушителей. Также она советовала протестующим держаться подальше от "бусов и автозаков".

С ее слов, когда сотрудники ОВД доставляют задержанных к спецтранспорту, "троим или пятерым нужно подбегать для применения к ним физической силы путем нанесения ударов сзади". Для наглядности женщина предлагала пересмотреть видеозаписи массовых беспорядков, произошедших накануне в Минске.

После задержания и беседы с сотрудниками милиции автор постов раскаялась в содеянном. В ближайшее время материалы проверки будут направлены следователям для дачи правовой оценки действиям женщины.-0-